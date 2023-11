Το φάρμακο που υπόσχεται την επιμήκυνση της ζωής των σκύλων

Τα φάρμακα μακροζωίας για τους σκύλους δεν είναι όπως φαίνεται τόσο μακριά.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες κάνουν έρευνες για φάρμακα που θα μπορούσαν να παρατείνουν τη ζωή των σκύλων. Την Τρίτη (28/11), η εταιρεία βιοτεχνολογίας Loyal ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλοφορία ενός τέτοιου φαρμάκου στην αγορά.

«Τα δεδομένα που παρέχετε είναι επαρκή για να δείξουν ότι υπάρχει εύλογη προσδοκία αποτελεσματικότητας», ενημέρωσε την εταιρεία, ένας αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων σε πρόσφατη επιστολή του, αντίγραφο της οποίας διαθέτουν οι New York Times.

1 - Loyal has earned what we believe is the FDA’s first-ever formal acceptance that a drug can be developed + approved for lifespan extension



2 - We have 'technical section complete' AKA the 'does it work' data for LOY-001 - our large dog lifespan extension drug - is done