Η πρωταγωνίστρια του Sex And The City, Σίνθια Νίξον, ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (vid)

Απεργία πείνας ξεκίνησε η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, η Σίνθια Νίξον, μαζί με άλλους ακτιβιστές, προκειμένου να απαιτήσουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να ζητήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στη δράση που ξεκίνησε τη Δευτέρα συμμετέχουν και πολιτικοί από πέντε πολιτείες των ΗΠΑ η Νίξον, που στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα για το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, είπε σε πλήθος έξω από τον Λευκό Οίκο, ότι τα δύο παιδιά της είναι Εβραίοι και οι παππούδες τους είναι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.

Όπως είπε: «Ο γιος μου μου ζήτησε να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε φωνή έχω για να βεβαιώσω όσο πιο δυνατά γίνεται ότι ποτέ ξανά σημαίνει ποτέ ξανά για όλους». Σε επτά εβδομάδες το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους αμάχους σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης από όσους σκοτώθηκαν σε 20 χρόνια πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα του Αφγανιστάν».

«Είμαι αηδιασμένη και έχω κουραστεί από τους ανθρώπους που λένε ότι οι απώλειες αμάχων είναι ένα συνηθισμένο τίμημα του πολέμου. Δεν υπάρχει καμία ρουτίνα σε αυτούς τους αριθμούς. Δεν υπάρχει ρουτίνα για αυτούς τους θανάτους».

