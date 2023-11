Reuters: «Η Ελλάδα πρόκειται να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. ευρώ σε χώρες της Ευρωζώνης»

Σε αποπληρωμή δανείων 5,3 δισ. ευρώ που οφείλονται σε χώρες της ευρωζώνης από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, προχωρά η Ελλά τον επόμενο μήνα πριν από το χρονοδιάγραμμα και ελπίζει να επαναλάβει αυτή την κίνηση και το 2024.

Σε μια σημαντική δημοσιονομική κίνηση, η Ελλάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποπληρώσει δάνεια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις χώρες της ευρωζώνης πριν από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Η αποπληρωμή αυτή, που αφορά το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και της οικονομικής αυτονομίας της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η πρόωρη αποπληρωμή, την οποία επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών, έχει οριστεί για τις 15 Δεκεμβρίου και αφορά δάνεια που ήταν ληξιπρόθεσμα το 2024 και το 2025.

Το φόντο αυτής της εξέλιξης είναι η μνημειώδης κρίση χρέους που έπληξε την Ελλάδα το 2009, η οποία οδήγησε σε μια σειρά από πακέτα διάσωσης από τους εταίρους της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ύψους άνω των 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα πακέτα διάσωσης συνοδεύτηκαν από αυστηρά μέτρα λιτότητας που επηρέασαν βαθιά την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας ολοκληρώθηκε το 2018, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σταδιακής ανάκαμψης.

