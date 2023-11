Με Eminem το ‘Big Bang’ event που φέρνει αλλαγές στο Fortnite

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης Eminem έρχεται στο Fortnite.

H Epic Games ανακοίνωσε την επόμενη μεγάλη ενημέρωση για το Fortnite που έρχεται με το Big Bang Event. Η νέα σεζόν θα εορταστεί φαντασμαγορικά και η εταιρεία υπόσχεται ένα αξέχαστο event, χωρίς να πει κάτι παραπάνω.

Το event θα ξεκινήσει στις 21.00 ώρα Ελλάδος στις 2 Δεκεμβρίου και χαρακτηρίζεται ως μια νέα αρχή για το franchise. Πολλές εταιρείες που σχετίζονται με το Fortnite (πχ. κατασκευαστές περιφερειακών gaming) έχουν ενημερώσει το κοινό τους, ενώ τις φήμες για εμφάνιση του Eminem ήρθε να φουντώσει και μια ανάρτηση της HyperX.

Μάλιστα, μέσα σε όλα φαίνεται πως το Rhythm Mode του τίτλου θα έρθει με μουσικές από δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Linkin Park, Toto, Imagine Dragons και Alice Cooper και οι παίκτες θα μπορούν εκεί να κερδίσουν έξτρα επιβραβεύσεις.

Περισσότερα τις επόμενες ημέρες

The Fortnite "BIG BANG" Event will be the BIGGEST one to date. It's 1.5GB+ making it the biggest in terms of files size alone



It'll also feature Eminem, LEGO, Rhythm Mode & Racing Mode. Here's the OFFICIAL Image pic.twitter.com/AtsNIwpSMR