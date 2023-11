Αυτή θα είναι η μπαταρία του iPhone 16 Pro (εικόνες)

Διέρρευσε εικόνα και πληροφορίες για την μπαταρία του iPhone 16 Pro.

H Apple έχει ρίξει πρόσφατα στην αγορά τα iPhone 15, αλλά ήδη εργάζεται στα iPhone 16 για να τα βγάλει στην κυκλοφορία το 2024. Μάλιστα, μέσω μιας πρόσφατης διαρροής έχουμε εικόνα για την μπαταρία του iPhone 16 Pro σε μορφή prototype.

Η μπαταρία φέρει βουρτσισμένο αλουμίνιο σε διάφορα σημεία για την διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας και φαίνεται να έχει χωρητικότητα 3355mAh. Κατασκευάζεται από την Desay Corporation που εδρεύει στην Κίνα και έχει ίδιο σχήμα J με αυτές που έχουμε δει και στα iPhone 15 Pro (κάτι που ίσως και να μαρτυρά ότι εσωτερικά δεν θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στην κατανομή των parts).

Για λόγους σύγκρισης, η μπαταρία των iPhone 15 Pro έχει χωρητικότητα 3274mAh.

Μένει να δούμε, βέβαια, αν μέχρι την κυκλοφορία των iPhone 16 η μπαταρία μείνει στα ίδια επίπεδα.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL