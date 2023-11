Περιοριστικά μέτρα επιβλήθηκαν στον Πρόεδρο της «Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας», (CFANZ), Τόνυ Τσουρδαλάκη, επειδή φέρεται να απείλησε τον άλλοτε πρόεδρο της Παγκρήτιας Ενωσης Μελβούρνης, Εμμανουήλ Σταράκη, ύστερα από επιστολή του με ερωτήματα για κονδύλια που συγκεντρώθηκαν για τους πληγέντες από τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι.

Τον Ιούλιο του 2023, ο πρώην πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης, Εμμανουήλ Σταράκης, με ανοιχτή του επιστολή στον Ελληνικό Κήρυκα, είχε παραθέσει μία σειρά από ερωτήματα για το πού πήγαν τα κονδύλια που συγκεντρώθηκαν για τους πληγέντες από τους σεισμούς στην Κρήτη.

Τα εν λόγω ερωτήματα είχαν αποδέκτη τον Πρόεδρο της «Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας», (CFANZ), Τόνυ Τσουρδαλάκης, ο οποίος είδε το ειρηνοδικείο της Βικτώριας την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου να του επιβάλλει περιοριστικά μέτρα.

Ο λόγος;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελληνικού Κήρυκα: «Ο κ. Σταράκης κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο μέσω τηλεδιάσκεψης ότι ο κ. Τσουρδαλάκης φέρεται να έστειλε γραπτό μήνυμα σε κοινό τους φίλο, το οποίο θεωρήθηκε ως απειλητικό.

"Ζητήθηκε από τον φίλο να πάει να βρει κάποιον, τον οποίο θα πλήρωνε ο κ. Τσουρδαλάκης και παραθέτω επί λέξει το μήνυμα του: ‘που μπορώ να πληρώσω για να σπάσει τα χέρια και τα πόδια του Σταράκη’», είπε ο κ. Σταράκης στο δικαστήριο"».

Το δημοσίευμα του Ελληνικού Κήρυκα σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στον Τόνυ Τσουρδαλάκη από το ειρηνοδικείο:

«Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη βρέθηκε ο Πρόεδρος της «Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας», (CFANZ), Τόνυ Τσουρδαλάκης, στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα από ειρηνοδικείο της Βικτώριας την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου.

Ο κ. Τσουρδαλάκης βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο ειρηνοδικείο του Ρίνγκγουντ την περασμένη Πέμπτη καθώς φέρεται να απείλησε με χρήση βίας τον πρώην Πρόεδρο της «Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης», Εμμανουήλ Σταράκη.

Σε μια ανοικτή επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στον «Ελληνικό Κήρυκα», τον περασμένο Ιούλιο, ο κ. Σταράκης διατύπωσε την ανησυχία του για την χρηστή διαχείριση των περίπου 30,000 δολαρίων, που είχαν συγκεντρωθεί για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό στην Κρήτη, τόσο από την Κρητική Ομοσπονδία όσο και την Παγκρήτια Ένωση το 2021.

Ο κ. Σταράκης ζήτησε απαντήσεις από τον κ. Τσουρδαλάκη και το διοικητικό του συμβούλιο για το που διοχετεύτηκαν τα χρήματα αυτά, μετά την ανακοίνωση ότι δόθηκαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Έπειτα από την δημοσίευση της ανοιχτής επιστολής, ο κ. Τσουρδαλάκης φέρεται να απείλησε τον κ. Σταράκη και για την κατηγορία αυτή συνελήφθη από την αστυνομία της Βικτώριας.

Σε αυτό το στάδιο δεν έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη κατά του κ. Τσουρδαλάκη αλλά κινήθηκαν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για απειλή κατά προσωπικής ασφάλειας.

Την περασμένη Πέμπτη, ο κ. Σταράκης κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο μέσω τηλεδιάσκεψης ότι ο κ. Τσουρδαλάκης φέρεται να έστειλε γραπτό μήνυμα σε κοινό τους φίλο, το οποίο θεωρήθηκε ως απειλητικό.

«Ζητήθηκε από τον φίλο να πάει να βρει κάποιον, τον οποίο θα πλήρωνε ο κ. Τσουρδαλάκης και παραθέτω επί λέξει το μήνυμα του: ‘που μπορώ να πληρώσω για να σπάσει τα χέρια και τα πόδια του Σταράκη’», είπε ο κ. Σταράκης στο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος του κ. Τσουρδαλάκη είπε ότι «δεν υπήρχε άμεση απειλή». Υπογράμμισε ότι δεν υπήρχαν προηγούμενα ανάμεσα στους δύο άνδρες ενώ ανέφερε ότι ο κ. Τσουρδαλάκης είναι «αξιοσέβαστος» στην ελληνική παροικία της Μελβούρνης, επομένως η απειλή «είναι πιθανό να μην ξανασυμβεί ποτέ».

Εκτός από Πρόεδρος της «Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας», ο κ. Τσουρδαλάκης είναι επίσης Διευθυντής στο «St Basil’s Homes for the Aged» στην Βικτώρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον οργανισμό «AGAPI Care», Πρόεδρος του «Διακοινοτικού Συμβουλίου της Βικτώριας»( Inter-communities Council of Victoria), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Aetolian College», Πρόεδρος της Επιτροπής για το 2021 στην Βικτώρια και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Βικτώριας για την Εθνική Εορτή της Ελλάδος.

Ο δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση ανέφερε ότι παρόλο που η υποτιθέμενη απειλή είχε γίνει σε κοινό φίλο των δύο ανδρών και όχι απευθείας στον κ. Σταράκη, δεν παύει να αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Κατά την έκδοση των περιοριστικών μέτρων, ο δικαστής είπε ότι ο κ. Τσουρδαλάκης δεν πρέπει να έχει καμία επαφή με τον κ. Σταράκη και δεν μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση κοντινότερη των 200 μέτρων από όπου ζει ή εργάζεται. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 5 μέτρων από αυτόν.

Ο δικηγόρος του κ. Τσουρδαλάκη υποστήριξε ότι σε περιπτώσεις όπου ο κ. Τσουρδαλάκης και ο κ. Σταράκης θα παρευρεθούν σε εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος της ελληνικής και κρητικής παροικίας, ο περιορισμός των 5 μέτρων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και έτσι ο δικαστής ανέφερε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο περιορισμός θα μειωθεί στα 2 μέτρα.

«Η παράβαση αυτών των εντολών είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Τσουρδαλάκη», κατέληξε ο δικαστής. Η υπόθεση θα εκδικαστεί και πάλι τον ερχόμενο Φεβρουάριο».

Photo Credits: The Greek Herald