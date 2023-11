Αφηνιασμένο ελάφι πήγε να επιτεθεί σε ένα ζευγάρι: Γλίτωσαν τη τελευταία στιγμή (vid)

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ, καθώς ένα ελάφι πήγε να τους επιτεθεί λίγα βήματα μακριά από το σπίτι τους.

Σε μια αναπάντεχη συνάντηση, ένα ζευγάρι έζησε μια στιγμή τρόμου όταν δέχτηκε απροσδόκητα την επίθεση από ένα ελάφι κατά την επιστροφή του στο σπίτι από μια χαλαρή βόλτα με τα σκυλιά τους. Το περιστατικό αναδεικνύει την απρόβλεπτη φύση των συναντήσεων με την άγρια ζωή σε περιοχές όπου τα σπίτια βρίσκονται κοντά σε εδάφη όπου διαμένουν ζώα.

Το ζευγάρι ανέφερε ότι το ελάφι φάνηκε να εμφανίζεται από το πουθενά, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά καθώς όρμησε προς το μέρος τους. Η ξαφνική αντιπαράθεση τους αιφνιδίασε, καθώς βρίσκονταν μόλις λίγα βήματα μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Watch: An elk unexpectedly charged at a couple returning home from walking their dogs. pic.twitter.com/XJrfzp2qKo