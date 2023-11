Πώς λειτουργούσε η «Μεταξένια»: Το αγαπημένο μαγικό σκουλήκι που κάθε παιδί είχε μαζί του στο σχολείο (vid)

Τη δεκαετία του 2000 κάθε παιδί είχε μια συγκεκριμένη επιθυμία: να πάρει τα καρναβαλοχρώματα και τη «μεταξένια».

Πριν την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα παιδιά αρκούνταν σε μια πιο απλή ζωή, μακριά από το καταιγισμό των τεχνολογικών εξελίξεων και των trends. Μια από τις ίσως πιο ιστορικές διαφημίσεις, που προβάλλονταν σε μεγάλη συχνότητα, ήταν τα καρναβαλοχρώματα που συνοδεύονταν από τη «μεταξένια», το μαγικό σκουλήκι που κάθε παιδί είχε μαζί του στο σχολείο.

Στο τοπίο των παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας, λίγα αντικείμενα έχουν αντέξει στο χρόνο όπως το «Μαγικό Σκουλήκι». Από την εισαγωγή του στην αγορά το 1985 από την εταιρεία Illfelder Importing Company, αυτό το μαγευτικό παιχνίδι έχει γοητεύσει το κοινό με τα απλά αλλά ενδιαφέροντα τεχνάσματά του.

Το «Μαγικό Σκουλήκι» είναι μια απόδειξη της παροιμίας ότι οι πιο απλές ιδέες συχνά κρύβουν τη μεγαλύτερη γοητεία. Αποτελούμενο από ένα μήκος χνουδωτού «σκουληκιού» συνδεδεμένο με ένα κρυφό σπάγκο, το παιχνίδι μπορεί να χειραγωγηθεί ώστε να φαίνεται σαν να σέρνεται σε επιφάνειες, να πηδάει από τα χέρια ή ακόμη και να χορεύει στον αέρα. Αυτή η βασική προϋπόθεση, σε συνδυασμό με τη φαντασία ενός παιδιού ή το ταλέντο ενός μάγου, είναι που του επέτρεψε να γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα.

The Magic Worm has been entertaining people of all ages since 1985. While it's a simple trick, it's always an impressive view [📹wackyshopmalaysia] pic.twitter.com/QGUgLjhqal

Όταν το «Μαγικό Σκουλήκι» για πρώτη φορά πέρασε στη συνείδηση του κοινού, έγινε αμέσως επιτυχία. Διαθέσιμο σε ποικιλία ζωηρών χρωμάτων και μεγεθών, απευθυνόταν σε μια ευρεία δημογραφική ομάδα, από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες. Η απλότητα του ήταν το σημείο πώλησής του: δεν χρειάζονταν μπαταρίες και δεν χρειάζονταν οδηγίες. Τη δεκαετία του 1980 και του 1990 το Μαγικό Σκουλήκι έγινε ένα πολιτιστικό σύμβολο και κάθε παιδί το είχε στη σχολική του τσάντα.

It was first released in 1985 by the Illfelder Importing Company, and it came in different colors and sizes1. The Magic Worm was also known as Snoots, Magic Twisty Worms, Wiggle Worms, or Worm on a String



The Magic Worm was a popular toy in the 1980s and 1990s, and it has also… pic.twitter.com/EtpxKcIdrG