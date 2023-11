Φήμη πως η Apple θα ενσωματώσει σύστημα ψύξης με γραφένιο για το iPhone 16

Σημαντικά αλλαγμένο θα είναι το σύστημα που θα απομακρύνει τη ζέστη από τα επόμενα iPhone.

Τα προβλήματα με την υπερθέρμανση των iPhone 15 δεν άργησαν να εμφανιστούν και οι τεχνικοί της Apple χρειάστηκε να κινηθούν άμεσα για να διορθώσουν την κατάσταση μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

Το iOS 17.0.3 έχει φέρει όλες τις σχετικές αλλαγές, αλλά πλέον φαίνεται πως εξετάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα για τα iPhone 16.

Ουσιαστικά η αμερικανική εταιρεία θα αλλάξει το κομμάτι του hardware που είναι υπεύθυνο για την ψύξη και σύμφωνα με πρώτες φήμες θα αντικαταστήσει το χάλκινο τμήμα της ψήκτρας του iPhone 15 με ένα από γραφένιο για το iPhone 16.

Ο λόγος επιλογής αυτού του υλικού είναι πως προσφέρει μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα και θεωρείται από τους ειδικούς ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά για το κομμάτι της θερμοκρασίας στο εσωτερικό συσκευών τεχνολογίας.

Το νέο heat sink από γραφένιο εκτιμάται πως θα συνδυαστεί με ένα νέο μεταλλικό περίβλημα για την μπαταρία.

Προς το παρόν, η Apple δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει -πάντως- το παραμικρό.

