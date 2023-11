Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία από το Πολυτεχνείο: H αιματοβαμμένη σημεία στην κεφαλή (pics & vid)

Ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία με πλήθους κόσμου να δίνει το παρών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με την αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση να προπορεύεται στην κεφαλή της πορείας.

Φοιτητές - μέλη της ΠΑΣΠ που συνοδεύουν την ιστορική σημαία έφτασαν πριν λίγο μπροστά από το Πολυτεχνείο, άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία φώναξαν συνθήματα όπως «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» και συνεχίζουν την πορεία τους προς την αμερικανική πρεσβεία.

"This is the polytechnic, this is the polytechnic. Free fighters are calling out to you. Your children are calling out to you. Take to the streets and stand with us." #Πολυτεχνειο #antireport #Athens pic.twitter.com/pfFWo9MFPe