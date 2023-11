Μυστηριώδης λάμψη φωτός έχει μπερδέψει τους ειδικούς: Εικασίες για εξωγήινη δραστηριότητα (vid)

Τα οπτικά στοιχεία υποδηλώνουν ένα φαινόμενο σημαντικής ταχύτητας και ενέργειας, ωστόσο η οριζόντια φύση της πορείας του αντικειμένου έχει οδηγήσει σε συλλογική απορία μεταξύ των αστρονόμων και των μετεωρολόγων.

Σε μια αινιγματική ανατροπή που έχει μπερδέψει τόσο το κοινό όσο και τους ειδικούς, μια λαμπρή λάμψη και μια ηχηρή ηχητική έκρηξη πάνω από την κομητεία Beltrami της Μινεσότα έχουν προκαλέσει ένα κύμα εικασιών και ίντριγκας. Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε βίντεο, αφήνοντας κατοίκους και ειδικούς να αναζητούν απαντήσεις.

Το γεγονός, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (13/11), αναφέρθηκε αμέσως από ανήσυχους πολίτες. Το τεράστιο μέγεθος του φαινομένου προκάλεσε μια καταιγιστική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα μέλη της κοινότητας να προτείνουν διάφορες εξηγήσεις που κυμαίνονται από εξωγήινη δραστηριότητα έως μυστικές δοκιμές πυραύλων.

Ενισχύοντας το μυστήριο, η διαχείριση έκτακτης ανάγκης της κομητείας Beltrami έδωσε στη δημοσιότητα δύο διαφορετικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το εκπληκτικό γεγονός. Τα εν λόγω κλιπ, τα οποία έχουν γίνει viral στο X έχουν συγκεντρώσει πάνω από 40.000 προβολές από την ανάρτησή τους στις 15 Νοεμβρίου.

Minnesota residents across a 50-mile radius reported seeing a bright flash and a thunderous 'sonic boom' in the sky over Beltrami County Monday night. pic.twitter.com/0U1GNx1JFT