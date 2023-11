Η στιγμή που αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο (vid)

Πλάνα που καταγράφηκαν δείχνουν το αεροπλάνο να σπάει τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και να εκσφενδονίζεται στο δρόμο.

Σε ένα εξαιρετικό περιστατικό το Σαββατοκύριακο, ένα μικρό αεροπλάνο στο Τέξας βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση, καθώς υπερέβη τον διάδρομο προσγείωσης κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας αναγκαστικής προσγείωσης και χτύπησε ένα όχημα σε κοντινό δρόμο. Το ατύχημα, το οποίο συνέβη στο προάστιο McKinney του Ντάλας, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο Aero Country όταν δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο. Πλάνα που καταγράφηκαν δείχνουν το αεροπλάνο να σπάει τον περιμετρικό φράχτη του αεροδρομίου και να εκσφενδονίζεται στο δρόμο, όπου συγκρούστηκε με ένα ασημί αυτοκίνητο που οδηγούσε απέναντι από την τροχιά του αεροπλάνου.

