Πήγε να κάνει ανακάινιση στο σπίτι της και ανακάλυψε κάτι τρομακτικό

Απόρροια έχει προκαλέσει μια ανάρτηση σε σελίδα στο Facebook. Μια γυναίκα έκανε ανακαίνιση στο σπίτι της, όταν αντίκρισε μια μαύρη ουσία κάτω από το παρκέ.

Όταν η φίλη της Hannah Sycamore ξεκίνησε ένα έργο ανακαίνισης σπιτιού στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, δεν ήταν προετοιμασμένη για την ανατριχιαστική ανακάλυψη με την οποία θα έρχονταν αντιμέτωπη. Το ξήλωμα των σανίδων του πατώματος αποκάλυψε μια εκτεταμένη, εφιαλτική οντότητα, μια μαύρη μάζα που έμοιαζε με κάτι που δεν ανήκει σε αυτόν τον πλανήτη.

Η τρομακτική ουσία, με τις σκοτεινές, ιστιώδεις προεκτάσεις της, τράβηξε αμέσως την προσοχή του διαδικτύου, αφού η Sycamore μοιράστηκε εικόνες σε μια ομάδα του Facebook αφιερωμένη στους αυστραλιανούς μύκητες. Οι χρήστες έσπευσαν να συμμετάσχουν, παρέχοντας ένα μείγμα χιούμορ, τρόμου και υποθέσεων σχετικά με το παράξενο εύρημα.

Μοιάζοντας με σκηνή από ιαπωνική ταινία τρόμου, οι φωτογραφίες έδειχναν μια αινιγματική λάσπη να απλώνεται στο κάτω μέρος του δαπέδου. Άλλοι έκαναν παραλληλισμούς με την ποπ κουλτούρα, παρομοιάζοντας τις έλικες με τον Mind Flayer από το «Stranger Things» ή το εξωγήινο «Venom» από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

