GTA 6: Ενδείξεις για co-op και εντυπωσιακά νούμερα για το post ανακοίνωσης

Ο κακός χαμός με την ανάρτηση της Rockstar Games για το GTA 6.

Το GTA 6 έχει καταφέρει ήδη να αναστατώσει την αγορά των videogames, πριν καν παρουσιαστεί για πρώτη φορά.

Μετά την τεράστια διαρροή υλικού που έγινε πριν από αρκετούς μήνες, αποδεικνύεται πως το κοινό περιμένει μέρα με τη μέρα νεότερα για το project.

Σύμφωνα με χρήστη του Reddit, κάποιες ενδείξεις στο υλικό αυτό ίσως και να υποδεικνύουν πως το gameplay θα υποστηρίζει πλέον co-op και στην απλή ιστορία (και όχι μόνο στο GTA Online).

Από την άλλη, ο χρήστης Sawyer Merritt δημοσίευσε στο X/Twitter πως το post ανακοίνωσης της Rockstar Games για το παιχνίδι είναι από τα πιο δημοφιλή στην πλατφόρμα.

Μέσα σε μόλις 12 ώρες συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατ. likes και πάνω από 127 εκατομμύρια θεάσεις.

Το GTA 6 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις αρχές Δεκεμβρίου και θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μετά τα τέλη του 2024.

