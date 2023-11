Ιστορική επέμβαση: Για πρώτη φορά επιτυχής μεταμόσχευση ολόκληρου οφθαλμικού βολβού σε ασθενή (vid)

Ο ασθενής Άαρον Τζέιμς δεν θα ξαναβρεί μεν την όρασή από το αριστερό μάτι, όμως είναι ευγνώμων για το αισθητικό αποτέλεσμα.

Ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς δίνει η μεταμόσχευση ολόκληρου οφθαλμικού βολβού σε ασθενή, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Περίπου έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, το μάτι φαίνεται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει αποκατασταθεί η ροή του αίματος μέχρι τον αμφιβληστροειδή. Ωστόσο, ο ασθενής δεν ανέκτησε την όρασή του.

«Κάναμε ένα σημαντικό βήμα προόδου και ανοίξαμε τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο, για την αποκατάσταση της όρασης», ανέφερε ο Δρ Εντουάρντο Ροντρίγκες, ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας.

ONLY ON CBS MORNINGS: Aaron James, the recipient of the first-ever human eye transplant, speaks with @DrLaPook about his journey.



Aaron says he is shocked by how he is healing — and hopes the medical breakthrough could help other soldiers. pic.twitter.com/jWghbUmE4Z