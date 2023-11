GTA 6: Ανακοινώθηκε επίσημα και το πρώτο trailer έρχεται στις αρχές Δεκεμβρίου

Επιβεβαιώθηκε η φημολογία των τελευταίων ημερών για το GTA 6.

Μετά από την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών ότι η Rockstar Games θα ανακοινώσει σύντομα το GTA 6, η εταιρεία έκανε το πρώτο επίσημο βήμα.

Η γνωστή ομάδα ανάπτυξης αποκάλυψε πως θα γιορτάσει τα 25 χρόνια παρουσίας της στο χώρο των videogames τον Δεκέμβριο με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της game.

O Sam Houser ανέφερε στην επίσημη δήλωσή του για το θέμα πως: «Το 1998, η Rockstar Games ιδρύθηκε με την ιδέα ότι τα videogames μπορούν να γίνουν κάτι βασικό στην κουλτούρα μας, όπως κάθε άλλη μορφή ψυχαγωγίας. Και ελπίζουμε ότι δημιουργήσαμε games που αγαπήσατε. Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσουμε το πρώτο trailer για το επόμενο Grand Theft Auto. Περιμένουμε τα επόμενα χρόνια για να μοιραστούμε πολλές τέτοιες εμπειρίες μαζί σας».

Το GTA 6 εικάζεται πως θα είναι το πρώτο game της σειράς που θα προσφέρει άνδρα και γυναίκα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και θα μας ταξιδέψει στη Vice City, την φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι. Περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν!

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe