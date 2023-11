Πήγε να «τσεκάρει» το αυτοκίνητο του όταν ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με έναν τεράστιο τάρανδο: «Μπείτε στο σπίτι, θα σας σκοτώσει» (vid)

Μια απρόσμενη συνάντηση εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν ένας άντρας που έλεγχε το αυτοκίνητο του είδε ξαφνικά έναν τεράστιο τάρανδο.

Στο γαλήνιο σκηνικό των βουνών του Κολοράντο, μια απροσδόκητη και τρομακτική συνάντηση εκτυλίχθηκε στο Estes Park, όταν ένας ταραγμένος τάρανδος επιτέθηκε σε έναν άντρα που απλώς έλεγχε το αυτοκίνητο του.

Γνωστά για τα υπέροχα κέρατά τους και το τρομερό μέγεθός τους, αυτά τα ζώα μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επιθετικά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, που είναι η εποχή της αναπαραγωγής ή του ζευγαρώματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα επίπεδα τεστοστερόνης τους αυξάνονται κατακόρυφα, οδηγώντας σε πιο αυταρχική συμπεριφορά, καθώς διεκδικούν την προσοχή των θηλυκών.

