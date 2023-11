Με νέο διαφημιστικό σποτ και σλόγκαν το PS5 μπαίνει στην εορταστική αγορά

Η Sony προωθεί περαιτέρω τη νεότερη κονσόλα στην αγορά των videogames.

Με κεντρικό σύνθημα “Feel It Now on PlayStation 5”, η Sony Interactive Entertainment ξεκινάει μια νέα διαφημιστική καμπάνια για την νεότερη κονσόλα της.

Όπως σημειώνει και η Andrea Perez (επικεφαλής του τμήματος marketing για όλες τις αγορές), το νέο σποτ εστιάζει στα συναισθήματα που προσφέρει η κονσόλα και τα παρουσιάζει μέσα από διάφορους κόσμους γνωστών σειρών του PlayStation.

H χρονική στιγμή της διάθεσης του spot μόνο τυχαία δεν είναι, αφού από μέρα σε μέρα βγαίνει στην αμερικανική αγορά το νέο λεπτότερο μοντέλο PS5 και μάλιστα θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία με ένα ειδικό πακέτο μαζί με το Call of Duty: Modern Warfare III.

Στο σχετικό blog post της Sony, αναφέρονται τα 2500 games που κυκλοφορούν ήδη για το PS5 αυτή τη στιγμή, ενώ γίνεται και αναφορά στα όσα έρχονται το επόμενο διάστημα, όπως το φορητό σύστημα PlayStation Portal, τα Pulse Explore Earbuds και το Access Controller του PS5.