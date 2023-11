Σεισμός στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 128 νεκροί, φόβοι για περισσότερους

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης πρέπει να καθαρίσουν τους δρόμους που έχουν κλείσει λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό προκειμένου να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές.

Μέχρι στιγμής 128 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,4 Ρίχτερ που έπληξε εχθές την Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ.

Δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ εκφρράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την ορεινή περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Η περιοχή έχει πληθυσμό 190.000 κατοίκων με χωριά να είναι διασκορπισμένα σε απομακρυσμένους λόφους, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

At least 128 people were killed and scores more injured after a powerful quake hit western #Nepal, reducing some buildings in #Jajarkot to piles of rubble pic.twitter.com/ciQfPtHekM