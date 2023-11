«All the Light We Cannot See»: Η νέα σειρά του Netflix είναι κάτι το ξεχωριστό (vid)

Η μετάβαση μιας τόσο πολυεπίπεδης ιστορίας από το βιβλίο στην οθόνη είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα.

Καθώς το Netflix αποκαλύπτει τη νέα μίνι σειρά, «All the Light We Cannot See», οι θεατές μεταφέρονται στην ταραχώδη εποχή του Αυγούστου του 1944, στην κατεχόμενη από τους Ναζί γαλλική πόλη Saint-Malo. Μέσα στο χάος του πολέμου, δύο ανόμοιες ζωές, μια τυφλή Γαλλίδα και ένας Γερμανός στρατιώτης, αποκτούν μια κοινή πορεία.

Η σειρά ξεκινά με μια σκηνή συναρπαστικής αμεσότητας: ένας αμερικανικός βομβαρδισμός βάζει την πόλη σε αναταραχή. Ένα τυφλό κορίτσι αναζητά παρηγοριά στον κόσμο του Ιουλίου Βερν, που μεταδίδεται μέσω των ραδιοκυμάτων, μια συγκλονιστική αντιπαράθεση με την απτή αίσθηση τρόμου που περιβάλλει την πόλη. Χωρίς να το γνωρίζει, η ιστορία της διαπλέκεται με εκείνη ενός νεαρού Γερμανού στρατιώτη που βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο και κρέμεται από κάθε της λέξη.

Αυτή η τηλεοπτική διασκευή πηγάζει από τις πλούσιες σελίδες του βραβευμένου με Πούλιτζερ μυθιστορήματος «All the Light We Cannot See» του Anthony Doerr, το οποίο εμβαθύνει σε ένα σύνθετο μωσαϊκό θεμάτων και χρονολογικών γραμμών. Η αφήγηση, που απλώνεται στον καμβά της Ευρώπης του πολέμου, συνυφαίνει περίπλοκα ιστορίες για καταραμένα κοσμήματα, το αναδυόμενο βασίλειο της ραδιοτεχνολογίας και τον αινιγματικό κόσμο των μυστικών κωδίκων.

Η μετάβαση μιας τόσο πολυεπίπεδης ιστορίας από το βιβλίο στην οθόνη είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Ο Shawn Levy, διάσημος για τη δουλειά του στο «Stranger Things» και το «Free Guy», σκηνοθετεί αυτή την απαιτητική προσαρμογή μαζί με τον αξιόλογο σεναριογράφο Steven Knight, γνωστό για το «Peaky Blinders» και το «Serenity». Παρόλο που η σειρά μπορεί να μην αποτυπώνει το ποιητικό αφηγηματικό ύφος του Doerr, ενίοτε ξεφεύγει σε φανερά άμεσους διαλόγους, το αντισταθμίζει με ένα μείγμα ειλικρίνειας και ανώτερης ποιότητας παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι μια οπτικά εκπληκτική και συναισθηματικά ηχηρή προσαρμογή, ακόμη και αν κάποια από τη λεπτότητα του μυθιστορήματος χάνεται στη μετάφραση.

Η αφήγηση του «All the Light We Cannot See» δεν είναι γραμμική, διασχίζει επιδέξια τον χρόνο για να αποκαλύψει τις ιστορίες των πρωταγωνιστών του. Η παρούσα αναταραχή στο Saint-Malo χρησιμεύει ως αφηγηματική άγκυρα, ενώ η ιστορία εκτυλίσσεται τόσο πριν από τα μοιραία γεγονότα στην πόλη όσο και πριν από αυτά. Η διασκευή του Knight αποκλίνει από το βιβλίο εστιάζοντας πιο έντονα στις σκηνές εντός του Saint-Malo, αναμφισβήτητα για να δημιουργήσει μια πιο γειωμένη αίσθηση του τόπου. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μη γραμμική αφήγηση απηχεί τη δομή του μυθιστορήματος και δημιουργεί μια αίσθηση πεπρωμένου, μια αίσθηση ότι το παρελθόν των χαρακτήρων τους ωθεί αδυσώπητα προς τη σύγκλισή τους στις πιο απελπισμένες ώρες του Saint-Malo.