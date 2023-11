The Fuzztones στο Gazzetta: «Όσο… αγριεύει το κοινό, αγριεύουμε και εμείς!»

Η θρυλική garage rock μπάντα, έτοιμη να ξεσηκώσει το ελληνικό κοινό στις 24 Nοεμβρίου, στο Κύτταρο!

Με δεκαετίες γεμάτες μουσική και με αρκετό rock & roll στις αποσκευές τους, έρχονται για να ηλεκτρίσουν την πόλη της Αθήνας με διαχρονικούς ήχους και άκρως μεταδοτική ενέργεια. Οι εκφραστές του garage ήχου, ιδρύθηκαν το 1980 στην Νέα Υόρκη και πήραν εν μέρει το όνομά τους από το Fuzzbox, συσκευή που δίνει χαρακτηριστικό, ψυχεδελικό ήχο στην κιθάρα.

Οι Fuzztones, με το ιδιαίτερα φανατικό κοινό τους και την πίστη τους στη δύναμη του rock & roll, ξεκίνησαν το ταξίδι τους εκτός ΗΠΑ το 1985 και έκτοτε φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους με την Ευρώπη ζωντανή και δυναμική.

Η μουσική αλλά και οι συναυλίες τους είναι φημισμένες για τα ωμά κιθαριστικά riffs, τα ρυθμικά τέμπο αλλά και την vibrant ατμόσφαιρα που αποτελεί έναυσμα για ένα ταξίδι στο χρόνο. Ενα μείγμα vintage rock και ψυχεδελικού ήχου ξεδιπλώνεται σε κάθε live ενώ τα hits τους “Ward 81” και “1-2-5” που αποτελούν τραγούδια - σταθμούς ξεσηκώνουν το κοινό.

Ο «αιώνιος teenager» , όπως του αρέσει να αυτοαποκαλείται, Rudi Protrudi έρχεται για μια συναυλία που θα δηλώσει πως το garage δεν θα πεθάνει ποτέ, μετατρέποντας το Κύτταρο σε ένα νεοϋορκέζικο underground κλαμπ.

«Παίζω επαγγελματικά από το '66, οπότε έχουν περάσει 56 χρόνια τώρα! Γαμώτο! Είμαι πραγματικά τόσο μεγάλος; Ακόμα νιώθω σαν έφηβος! Είμαι ο γηραιότερος έφηβος στον κόσμο» έχει πει στο Mic ο Rudy.

Λίγες εβδομάδες πριν πακετάρουν για Αθήνα, ο frontman και πολυτάλαντος Rudi Protrudi μιλά στο Gazzetta.gr.

- Η μουσική σας συχνά ταυτίζεται με τον garage rock ήχο των 60’s. Πως πιστεύεις ότι έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο είδος από την ίδρυσή σας έως σήμερα και πως κρατάτε τον ήχο σας επίκαιρο;

Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε καιρό τη συγκεκριμένη μουσική και είμαστε συνηθισμένοι σε αυτόν τον ήχο. Πάντα βάζουμε 60’s στοιχεία στον ήχο μας, όπως για παράδειγμα επιρροές από Detroit Motor City, NY Dolls, 70’s Blues. Βάζουμε πολλά τέτοια στοιχεία που μας κρατούν φρέσκους. Δεν θέλουμε να είμαστε ρετρό ή νοσταλγικοί αλλά σίγουρα παίρνουμε και τέτοια ερεθίσματα. Το άλλο δεδομένο για να μένουμε relevant είναι ότι δεν περιοριζόμαστε όσον αφορά το κομμάτι των στίχων.

- Zoύμε την εποχή του digital streaming όπου η μουσική είναι πλέον πάντα και παντού διαθέσιμη για τους ακροατές. Πόσο σημαντικό πιστεύεις πως είναι το να κάνεις συναυλίες ώστε να συνδέεσαι και offline με τους φίλους της μπάντας;

Σίγουρα το show και η συναυλία είναι κάτι διαφορετικό και πιο ιδιαίτερο από το να στριμάρεις απλά τη μουσική. Είναι μια εμπειρία που αγγίζει τη ψυχή σου (και του θεατή και στην μπάντα) και σε κάνει να αλληλεπιδράς με το περιεχόμενο. Πάντοτε λέω ότι την εμπειρία στις συναυλίες μας την φτιάχνουμε μαζί. Όσο… αγριεύετε εσείς στο κοινό, αγριεύουμε και εμείς.

- Πες μας λίγα λόγια για τη διαδικασία της διαμόρφωσης του setlist. Είναι διαφορετικό ανά πόλη; Ποια είναι τα κριτήρια;

Προσπαθούμε να το αλλάζουμε συνεχώς γιατί είναι σημαντικό αυτά τα 43 χρόνια παρουσίας να χωρέσουν. Να έχει και παλιά και νέα τραγούδια. Θέλουμε βέβαια όλοι να είναι ικανοποιημένοι και να κρατάμε τα επίπεδα της ενέργειας του κοινού ψηλά.

- Η ενέργεια η δική σου αλλά και του υπόλοιπου συγκροτήματος είναι πάντοτε γνωστή. Πως προετοιμάζεσαι πνευματικά αλλά και σωματικά πριν ανέβεις στη σκηνή;

Δεν κάνω τίποτα απολύτως την ημέρα της συναυλίας. Καθαρίζω το μυαλό μου για να είμαι φρέσκος όταν έρθει η ώρα να ανέβω στη σκηνή. Υπάρχουν διαστήματα που παίζουμε κάθε μέρα και κάθε στιγμή προσπαθώ να ανεβαίνω ξεκούραστος. Βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι το σκεπτικό μου. Συνήθιζα να πίνω αλκοόλ πριν ξεκινήσουμε αλλά αυτό είναι κάτι που πλέον κάνω μετά τα live.

- Όσον αφορά τα πρότζεκτ που τρέχετε αυτή την περίοδο, υπάρχει κάτι που θες να μοιραστείς;

Ετοιμάσαμε ένα άλμπουμ με τίτλο “Fuzztones and Themes” που είναι μία συλλογή studio tracks όπου δουλέψαμε για 5-6 μήνες με διάσημους celebrities. Συμμετέχει για παράδειγμα η Ann-Margret, παρτενέρ του Elvis στο Viva Las Vegas. Τον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει επίσης ένα live άλμπουμ από το 1985 με σπάνια recordings με μοναδικές εκτελέσεις. Τέλος σε συνεργασία με την Radiation Record θα υπάρξει επανακυκλοφορία του Live your Mind at Home, σε stereo καθώς είχε βγει σε mono.

- Οι Fuzztones έχουν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς που έχω δει με τη βάση του κοινού τους. Που πιστεύεις ότι στηρίζεται αυτό και πως μένει σταθερό ανάμεσα σε τόσες γενιές;

Θεωρώ πως το ότι το κρατάμε relevant είναι κάτι που παίζει ρόλο. Δεν κινούμαστε όπως η μοντέρνα μουσική και αυτό είναι κάτι που βοηθάει το μέσο ακροατή να έρθει σε επαφή μαζί μας. Ο κόσμος μπορεί εύκολα να βρει ραπ ή τέκνο μουσική αλλά δυσκολεύεται να συναντήσει rock & roll στοιχεία. Άρα όταν μας βλέπουν, δεν μπορούν να μην μας ξαναδούν. Έτσι και αλλιώς η rock & roll είναι η μουσική που και σε χαλαρώνει και σε ξεσηκώνει.

- Τέλος, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στο ελληνικό κοινό;

Θα δώσουμε αυτό που δίνουμε πάντα! Rock & roll με 100% διάθεση. Πλέον είμαστε 5 άτομα στην μπάντα και αυτό μας κάνει πιο δυναμικούς και μπορούμε να παίξουμε τα πάντα σε ακόμη πιο διαφορετικό στυλ. Ένα σημαντικό line up που θα δώσει ακόμη περισσότερα από όσα δώσαμε τις περασμένες μας επισκέψεις στην Αθήνα. Θέλω επίσης να πω, πως όσοι φίλοι μας έχουν τατουάζ της μπάντας, θα μπουν στην guest list!

