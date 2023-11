To Release Athens επιστρέφει το 2024 με τους Pulp!

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Pulp, την Πέμπτη 20 Iουνίου, στην Πλατεία Νερού!

Με αρχηγό τον χαρισματικό Jarvis Cocker, έναν από τους καλύτερους frontmen της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οι Pulp χάρισαν το soundtrack της εφηβείας και της ενηλικίωσης σε μια ολόκληρη γενιά, παραμένοντας θριαμβευτικά επίκαιροι και αναγκαίοι έως σήμερα.



“Common People”, “Disco 2000”, “Something Changed”, Razzmatazz”, “Do You Remember The First Time?”, “Babies”, “Lipgloss” είναι μόνο μερικά

από τα αριστουργηματικά singles που μας χάρισαν, προσδίδοντας μία μοναδική ποιότητα σε αυτό που ονομάζεται pop μουσική.

Δικαιολογημένα μέρος της χρυσής τετράδας της Britpop σκηνής (Oasis, Blur, Suede οι άλλοι τρεις) οι Pulp δεν έμοιασαν ποτέ με τίποτε άλλο. Από το ξεκίνημά τους, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν ο Jarvis ήταν μόλις 15 ετών, ακολούθησαν έναν δικό τους ξεχωριστό δρόμο. Με το lineup της μπάντας να σταθεροποιείται, ο ένας σπουδαίος δίσκος διαδέχεται τον άλλον. Το “Separations” (1992) τραβάει αμέσως την προσοχή κοινού και κριτικών, με ορισμένα υπέροχα κομμάτια όπως τα “My Legendary Girlfriend”, “Death II”, “Countdown”.

Το μνημειώδες "Different Class" (1995) θα εκτοξεύσει τους Pulp στην στρατόσφαιρα, κάνοντας τους πάντες να μιλούν γι΄αυτούς. Βασικός λόγος, το “Common People”, ο απόλυτος ύμνος της Britpop και ένα από τα καλύτερα pop singles όλων των εποχών, χωρίς την παραμικρή υπερβολή.

Ένα διαχρονικό τραγούδι pop ευφυίας και ευδαιμονίας που δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται σύγχρονο και ουσιαστικό. Ιndie, glam-pop, alternative rock, art-rock, δύσκολα βάζεις ετικέτες στους Pulp. Είχαν το χάρισμα να μιλούν για πράγματα που είμαστε σίγουροί ότι τα έχουμε ζήσει κι εμείς (ή θα

θέλαμε)! Καθηλωτικοί, θεατρικοί και την ίδια στιγμή απόλυτα διασκεδαστικοί, όπως ακριβώς ο Jarvis Cocker!

Ένας από τους καλύτερους στιχουργούς της γενιάς του, πνευματώδης, κομψός με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα στο βελούδινο σακάκι του, με τα μεγάλα κοκάλινα γυαλιά και τις μοναδικές χορευτικές κινήσεις του.

Οι Pulp διαλύθηκαν το 2002, επανενώθηκαν θριαμβευτικά για συναυλίες το 2011 και το ίδιο συνέβη και με τη φετινή περιοδεία τους, η οποία αποθεώθηκε από τους πάντες, χαρακτηρίζοντας τη σκηνική τους παρουσία εφάμιλλη των ένδοξων ημερών τους.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη μέρα και το φεστιβάλ θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στις 12:00, προς 55€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€.

Πληροφορίες ΕΔΩ