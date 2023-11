Το That Gorilla Brand ευαισθητοποίησε το φετινό Navarino Challenge για την προστασία του ορεινού γορίλα

Το That Gorilla Brand ευαισθητοποιεί όλο τον κόσμο για την προστασία του ορεινού γορίλα μέσω του Navarino Challenge 2023.

Το That Gorilla Brand, το μεγαλύτερο lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, ένα δυναμικό, premium lifestyle brand που διέπεται από σύγχρονες πτυχές της μόδας και του κινηματογράφου, καθώς και μιας γνήσιας περιπετειώδους ψυχής, έκανε την πρώτη του δυναμική εμφάνιση στο φετινό Navarino Challenge συμμετέχοντας ως Grand Sponsor του event.

Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», το That Gorilla Brand συμμετείχε σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη, το Navarino Challenge, ενώνοντας στις 13-15 Οκτωβρίου, όλους τους ανθρώπους μέσα από πάνω από 55 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα.

Μέσω των ενεργειών που πραγματοποίησε φέτος, το That Gorilla Brand βοήθησε στη συγκέντρωση χρημάτων για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα, καθώς στα συνολικά 16 σχολεία που βρίσκονται γύρω από τις άκρες του Bwindi Impenetrable National Park (BNIP) και είναι κοντά σε βιότοπους που κατοικούν ορεινοί γορίλες, μόνο τρία πληρούν τα πρότυπα υγιεινής για παιδιά και δασκάλους και όλα τα υπόλοιπα 13 σχολεία, απαιτούν σημαντική οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια. Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο του That Gorilla Brand.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης διεξήχθη ο Μαραθώνιος, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand με τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη και της υπερμαραθωνοδρόμου Τζο Μαντά, ενώ οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης, μέρος στον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand.

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος δόθηκαν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, για την προστασία του ορεινού γορίλα και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα, που βρίσκονται γύρω από τις άκρες του Bwindi Impenetrable National Park (BNIP) και είναι κοντά σε βιότοπους που κατοικούν ορεινοί γορίλες. Πρόκειται για ένα project που αλλάζει την καθημερινότητα πάνω από 5.000 παιδιών. Το fundraising της όλης δράσης συνεχίζεται εδώ: https://gogetfunding.com/tgb-adventurers-for-a-cause-sanitation/

Όσοι τερμάτισαν τις διαδρομές του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου έλαβαν πλούσια δώρα από το That Gorilla Brand.

Το Navarino Challenge συνέχισε και φέτος την επιτυχημένη και διασκεδαστική δράση του Beachathlon powered by That Gorilla Brand που περιλάμβανε παιχνίδια στίβου για γονείς και παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών με τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στη μοναδική παραλία The Dunes Beach με θέα το Ιόνιο πέλαγος και τον όρμο του Ναυαρίνου.

Παράλληλα, μία ακόμα σπουδαία δράση που γυμνάζει όλο το σώμα και ενθουσιάζει τους μικρούς φίλους του Navarino Challenge, ήταν τα μαθήματα αναρρίχησης powered by That Gorilla Brand που πραγματοποιήθηκαν και φέτος στην εσωτερική πίστα αναρρίχησης Navarino Rocks με την υποστήριξη του Navarino Outdoors.

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή βραδιά απονομών αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει στον ελληνικό αθλητισμό και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, που ήταν γεμάτη αναμνήσεις, συγκινήσεις και αστέρια του αθλητισμού. Στο πλαίσιο των απονομών ο Ελληνοαμερικανός πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού και υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης βραβεύτηκε από τους founders του That Gorilla Brand τον κ. Leo Gripari και την κα. Casey Gripari

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομών το That Gorilla Brand και η διοργάνωση επιφύλασσαν μια ακόμα σπουδαία έκπληξη στο κοινό με το μοναδικό show που πρόσφερε ο μάγος και mind reader Shahin.

Στον χώρο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο The Westin Resort Costa Navarino και διεξαγωγής της βραδιάς των απονομών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το μοναδικό περίπτερο του That Gorilla Brand και να γνωρίσουν από κοντά το μεγαλύτερο lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα.