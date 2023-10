Σε δημοπρασία βγαίνει το διάσημο γάντι του Φρέντι Κρούγκερ

Στην ίδια δημοπρασία, θα πωληθούν επίσης άλλα 1.800 αναμνηστικά αντικείμενα από τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Το γάντι του διάσημου χαρακτήρα Φρέντι Κρούγκερ από την ταινία τρόμου «A Nightmare on Elm Street», πωλείται σε δημοπρασία του οίκου Propstore.

Το γάντι με τα δάχτυλα - ξυράφια που φοράει ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ίνγκλαντ,που υποδύεται τον Φρέντι Κρούγκερ, αναμένεται να πωληθεί μαζί με ένα πρωτότυπο σκίτσο του αντικειμένου, έως και 400.000 λίρες Αγγλίας.

Freddy Krueger’s glove among horror film props up for auction https://t.co/zuJppELWb0