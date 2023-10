Άλλα δύο νέα συνδρομητικά πακέτα για το Χ ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ

Στην προσπάθειά του να αυξήσει τα έσοδα της πλατφόρμας.

Το Χ, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως Twitter, προσθέτει άλλα δύο νέα πακέτα συνδρομών για τους χρήστες της.

Η ομάδα του Έλον Μασκ ανακοίνωσε αρχικά το Premium Plus, ένα πακέτο που κοστίζει 16 δολάρια το μήνα και προσφέρει τις παροχές του Plus (δηλαδή το μπλε τικ, τη δυνατότητα επεξεργασίας στα tweets, μεγαλύτερα tweets, μεγαλύτερης διάρκειας videos και κρυπτογραφημένα μηνύματα), αλλά πάνω σε αυτά έρχεται και η μεγαλύτερη απήχηση στις αναρτήσεις και τις απαντήσεις.

Ακόμη, έρχεται μαζί με ολική απομάκρυνση των διαφημιστικών μηνυμάτων στα δύο timelines, τα For You και Following.

Πέραν του Premium Plus, το X ανακοίνωσε και το πακέτο Basic, όπου με 3 δολάρια οι χρήστες μπορούν απλά να βλέπουν μια μικρή προώθηση στις αναρτήσεις τους που θα φτάνει σε περισσότερο κόσμο.

Και τα δύο πακέτα είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω web, ενώ όσοι τα αποκτήσουν μέσω κάποιας τρίτης πλατφόρμας (πχ. μέσω του οικοσυστήματος της Apple) θα έχουν μια μικρή επιβάρυνση.

introducing Premium+



– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools



now available on Web



subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ