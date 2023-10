Μητέρα στην Ιταλία πήγε τους 40άρηδες γιους της στα δικαστήρια…για να φύγουν από το σπίτι

Σε μια αρκετά παράξενη υπόθεση στην Ιταλία, μια μητέρα κέρδισε δικαστική υπόθεση για να διώξει τους δύο γιους της, από το πατρικό τους.

Σε μια μάλλον αντισυμβατική νομική μάχη, μια Ιταλίδα, ηλικίας 75 ετών, από την πόλη Παβία της βόρειας Ιταλίας, κέρδισε δικαστική υπόθεση για να διώξει τους δύο γιους της, και οι δύο στα 40 τους, από το σπίτι της. Η κατάσταση αναδεικνύει το περίπλοκο ζήτημα των ενήλικων παιδιών που ζουν με τους γονείς τους στην Ιταλία, όπου ένα σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων συνεχίζει να διαμένει με τις οικογένειές.

Η μητέρα είχε, σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθήσει να πείσει τους γιους να αναζητήσουν για σπίτι, καθώς και οι δύο τους δεν ήταν άνεργοι. Ωστόσο, οι γιοι της αρνούνταν να εγκαταλείψουν την άνεση του οικογενειακού τους σπιτιού, μη συνεισφέροντας στα έξοδα του νοικοκυριού ή στις δουλειές του σπιτιού. Απογοητευμένη από την κατάσταση, πήγε την υπόθεσή της στο δικαστήριο και η δικαστής, Simona Caterbi, αποφάσισε τελικά υπέρ της, εκδίδοντας διαταγή έξωσης για τους άνδρες.

I am NOT allow



Italian woman wins court case to evict her two sons, aged 40 and 42https://t.co/OLd75vDqxB