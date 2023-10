Το πιο αυθεντικό μουσικό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας από τα adidas Originals

Την Κυριακή 22.10 το κέντρο της Αθήνας δονήθηκε στους ρυθμούς των adidas Originals, στο μεγαλύτερο μουσικό πάρτι που διοργανώθηκε από την adidas στην Ελλάδα. Τρία διαφορετικά stages, το καθένα αφιερωμένο στα τρία εμβληματικά μοντέλα της καμπάνιας - Gazelle, Superstar και Samba -, φιλοξένησαν δημιουργούς και καλλιτέχνες της επόμενης γενιάς.

Χιλιάδες κόσμου επισκέφτηκαν την Πλατεία Κοτζιά για να ακούσουν τον Saske, τον Sigma, τη Lila και την Ellize. Την ίδια στιγμή σε πιο underground vibes η Πλατεία Κλαυθμώνος έσφυζε από κόσμο, που συνέρρεε για να ακούσει τον Novel, τον Ethismo, τον Dj Sativa και τη Μυρτώ Βασιλείου με την μπάντα της. Ταυτόχρονα, στο Great Bear Rooftop του ξενοδοχείου Selina live Dj Sets από τους: Steve Oneman Show, Atsou και Chrisdj ολοκλήρωναν το πιο Original πάρτι της πόλης.

Στο stage της πλατείας Κοτζιά καθ’ όλη τη διάρκεια των συναυλιών, ένα μεγάλο basketball game challenge με το Darkside tattoo society ήταν σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα οι artists RTM One, Alex Martinez και Adiso NSK έκαναν live graffiti, σχεδιάζοντας ένα mural ωδή στα adidas Originals, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της street κοινότητας της πόλης. Το Sneaker10, αγαπημένο κατάστημα των Sneaker-addicts, είχε δημιουργήσει το πιο cool pop-up store και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλα τα items της καμπάνιας.

We gave the world an original. You gave us a thousand back.

@adidasoriginals

#adidasgr

#1000Originals

#adidasOriginals