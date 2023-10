Ιστορική απεργία στην Ισλανδία: 100.000 γυναίκες απήργησαν, στο πλευρό τους και η πρωθυπουργός (vid)

Η απεργία, η πρώτη του είδους της εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, συγκέντρωσε εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων, με περίπου 100.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους του Ρέικιαβικ.

Η Ισλανδία, ένα έθνος γνωστό για την προοδευτική του στάση στην ισότητα των φύλων, έκανε μια ηχηρή απεργία, καθώς η πρωθυπουργός της, Katrín Jakobsdóttir, στάθηκε δίπλα σε περίπου 100.000 γυναίκες και non - binary άτομα κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς ολοήμερης απεργίας στο Ρέικιαβικ. Αυτή η αξιοσημείωτη διαδήλωση αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη διαμαρτυρία στην ιστορία της χώρας.

Η Katrin Jakobsdóttir, η οποία έχει ταχθεί έντονα υπέρ της ισότητας των φύλων, εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να δει την πλήρη ισότητα των φύλων να υλοποιείται στην Ισλανδία έως το 2030. Παρά τις τεράστιες προκλήσεις που θέτουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η έμφυλη βία και η σεξουαλική παρενόχληση, η Jakobsdóttir επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ισλανδίας να αντιμετωπίσει συνολικά τα ζητήματα αυτά.

Μιλώντας στον Guardian, τόνισε τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αναφερόμενη σε εκτιμήσεις του ΟΗΕ που υποδηλώνουν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν 300 χρόνια για να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Jakobsdóttir δήλωσε απερίφραστα: «Είναι απλά απαράδεκτο οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο να πρέπει να περιμένουν την πλήρη ισότητα για 300 χρόνια».

In Iceland, women held an all-day strike for gender equality. Prime Minister Katrin Jakobsdottir also joined tens of thousands in the capital to demand equal pay and to protest violence against women. pic.twitter.com/zuxBD9YyZX

Η απεργία, η πρώτη του είδους της εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, συγκέντρωσε εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων, με περίπου 100.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους του Ρέικιαβικ. Αυτή η εκπληκτική συμμετοχή αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της Ισλανδίας, ο οποίος ανέρχεται σε 376.000 άτομα. Ο αντίκτυπος αυτής της κινητοποίησης έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη χώρα, με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς να είναι κλειστά και μόνο μία τράπεζα να παραμένει σε λειτουργία.

Women in Iceland went on a 24-hour strike over gender inequality, including the prime minister, who said the fight for equal treatment was moving far too slowly at home and abroad | More: https://t.co/1BYjdEchKD pic.twitter.com/hSkM5mMwPx