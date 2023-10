Ομίχλη προκάλεσε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν 158 αυτοκίνητα: Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (vid)

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφηκαν σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ, καθώς ένα σπάνιο φαινόμενο σημειώθηκε με αποτέλεσμα 158 αυτοκίνητα να εμπλακούν σε ένα τρομακτικό τροχαίο. Τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Σε ένα τραγικό και συγκλονιστικό περιστατικό κοντά στη Νέα Ορλεάνη, εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (24/10) ένα καταστροφικό συμβάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άτομα. Η καταστροφή αυτή αποδόθηκε σε ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «super-frog» ένα ανησυχητικό μείγμα καπνού που προέρχεται από πυρκαγιές σε βάλτους και το πυκνό πέπλο της πρωινής ομίχλης. Οι ολέθριες συνέπειες αυτής της περιβαλλοντικής σύντηξης οδήγησαν σε μια σειρά καταστροφικών τρακαρισμάτων κατά μήκος του Interstate 55.

Η έκταση της καταστροφής ήταν συγκλονιστική, με περίπου 158 οχήματα να έχουν εμπλακεί στο συγκεκριμένο τροχαίο. Με τραγικό τρόπο, 25 άνθρωποι αναφέρθηκαν ως τραυματίες, και η αστυνομία της Λουιζιάνα προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί ακόμη να αυξηθεί, καθώς οι πρώτοι ανταποκριτές έψαχναν ακούραστα το σημείο μέχρι αργά το βράδυ, εν μέσω της παρατεταμένης δυσοσμίας των πυρακτωμένων συντριμμιών.

At least 158 vehicles were involved in a series of car crashes and left at least seven people dead on Monday as a dense “super fog” blanketed New Orleans, the Louisiana State Police said. https://t.co/hjytscu5mi pic.twitter.com/6fD9c6OIjz