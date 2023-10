Kratos, Atreus και άλλοι χαρακτήρες του PlayStation στο UEFA Champions League (vid)

Η ιαπωνική εταιρεία προμοτάρει για άλλη μια φορά τη συνεργασία της με την UEFA.

Μία νέα διαφήμιση του PlayStation ήρθε να υπενθυμίσει τη συνεργασία της Sony με την UEFA για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων, το UEFA Champions League.

Η ιαπωνική εταιρεία δημοσίευσε ένα νέο σποτάκι με τίτλο “Extraordinary Drama” που παρουσιάζει τους Kratos και Atreus από το God of War, Joel και Ellie από το The Last of Us, Peter Parker και Miles Morales από το Spider-Man 2, αλλά και το Astro Bot σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Η συνεργασία της Sony Interactive Entertainment με την UEFA για το Champions League συνεχίζει μετά από δύο δεκαετίες και φαίνεται πως έχει ακόμη αρκετό μέλλον.

Δείτε το νέο σποτάκι στη συνέχεια.