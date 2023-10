Marvel’s Spider-Man 2: Έγινε το παιχνίδι με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία των PlayStation Studios!

Χαμός με το νέο τίτλο της Insomniac Games για το PS5.

H Sony ανακοίνωσε πως το Marvel’s Spider-Man 2 είναι το παιχνίδι με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία των PlayStation Studios!

Με ένα τιτίβισμα στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Twitter/X, η ομάδα του γνωστού publisher ανέφερε πως το νέο Spider-Man 2 game ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις στις πρώτες 24 ώρες, ενώ και η ομάδα ανάπτυξης ευχαρίστησε το κοινό για την θερμή υποδοχή.

Το τελευταίο παιχνίδι που αναφέρθηκε με πωλήσεις ρεκόρ ήταν το God of War Ragnarok, το οποίο πούλησε 5,1 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα διάθεσης.

Το ρεκόρ αυτό λογικά θα σπάσει από το Spider-Man 2 και περιμένουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες για το ζήτημα.

More than 2.5 million sales you say?!?!

YUP!!!#SpiderMan2PS5 #BeGreaterTogether