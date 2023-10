Το PlayStation γέμισε την εμβληματική Sphere του Λας Βέγκας με διαφημιστικό του Spider-Man 2 (vid)

Δείτε πως προωθείται ο νέος τίτλος του PlayStation στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Το Marvel’s Spider-Man 2 είναι η νεότερη κυκλοφορία του PS5 και της Sony και όπως ήταν λογικό, η ιαπωνική εταιρεία γέμισε τον κόσμο με διαφημίσεις και προωθητικό υλικό.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές καμπάνιες έγινε στο εμβληματικό Sphere του Λας Βέγκας, μία νέα εγκατάσταση που άνοιξε φέτος τις πύλες της και υποδέχεται διάφορες παραστάσεις στο κομμάτι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης.

Κόστισε περί τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια να κατασκευαστεί και στο εξωτερικό της τμήμα υπάρχουν πολλαπλά LED panels που μπορούν να αποδώσουν εικόνα σε ανάλυση 16Κ και αυτό το χώρο εκμεταλλεύονται πλέον πολλές εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων τους.

Το PlayStation χρησιμοποίησε το υλικό του νέου Spider-Man 2 με τους δύο ξεχωριστούς πρωταγωνιστές για να γιορτάσει την κυκλοφορία του τίτλου.

Two Spideys have taken over @SphereVegas.



Marvel’s #SpiderMan2PS5 is out now on PS5. #BeGreaterTogether pic.twitter.com/dIrcr9LK4R