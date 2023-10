Χ: Κατηγορίες για απολύσεις υπαλλήλου που επέκρινε αποφάσεις του Έλον Μασκ

Συνεχίζονται τα προβλήματα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Το Χ (πρώην Twitter) συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό του και πρόσφατα είδε το φως μια καταγγελία που έγινε στον οργανισμό εργασιακών σχέσεων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, πρώην (πλέον) εργαζόμενος του X δήλωσε πως έχασε τη δουλειά του λόγω της κριτικής που ασκούσε στις αποφάσεις του Μασκ.

Τον Οκτώβριο, η Χ, απείλησε να απολύσει όσους υπαλλήλους δεν δέχονταν το πλάνο επιστροφής στο γραφείο (και τη διακοπή της τηλε-εργασίας).

Η Yao Yue ενθάρρυνε τότε (μέσω Slack) να μην δεχτεί κανείς να επιστρέψει και να προτιμήσουν να απολυθούν όλοι και στη συνέχεια είδε την εταιρεία να την διώχνει για «παραβίαση εταιρικής πολιτικής», χωρίς να προσδιοριστεί ποτέ ποια ήταν αυτή.

Το CNBC αναφέρει πως ο κατήγορος αναφέρει ότι η Χ δεν επιτρέπει στους εργαζομένους να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και τονίζει πως η απόλυσή της είναι συνέπεια των πράξεών της να ενθαρρύνει τους συναδέλφους τους να μην παραμείνουν αμέτοχοι.

After 12 amazing years and 3 weeks of chaos, I’m officially fired by Twitter.



Never expected I would have stayed this long, and never expected I would be this relieved to be gone.



I have a lot of stories to tell. But to my fellow (ex-)tweeps-#LoveWhereYouWorked pic.twitter.com/lVWbqpcSXO