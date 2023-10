Το μεγαλύτερο party των adidas Originals έρχεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου

Τρία διαφορετικά μουσικά stages σε τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας: Πλατεία Κοτζιά, Πλατεία Κλαυθμώνος και Great Bear Rooftop

“We gave the world an original. You gave us a thousand back”. Αυτό είναι το μήνυμα της καμπάνιας των adidas Originals για τα 3 εμβληματικά μοντέλα των Superstar, Gazelle και Samba που γεννήθηκαν μέσα από τον αθλητισμό και εξελίχθηκαν στα πιο στα πιο iconic παπούτσια της street κουλτούρας, της μόδας και της μουσικής. Στην Ελλάδα ορισμένα από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Κώστας Σλούκας, ο Novel 729, ο Saske, η Ellize και η Dat Lilly οι οποίοι, μέσα από τα μικρού μήκους βίντεό τους, μιλούν σχετικά με το τί τους κάνει να αισθάνονται Originals.

Η εμβληματική καμπάνια των adidas Originals κορυφώνεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 19:00μ.μ. με το μεγαλύτερο μουσικό πάρτι στην πόλη της Αθήνας, στο οποίο θα συμμετέχουν δημιουργικοί πρωτοπόροι του μέλλοντος. Συναυλίες και dj sets θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε 3 stages σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, στην Πλατεία Κοτζιά θα εμφανιστούν οι: Saske, Sigma, Lila, Ellize ενώ η Dat Lilly θα είναι η hostess της βραδιάς. Την ίδια στιγμή στην πλατεία Κλαυθμώνος θα εμφανιστούν οι: Novel 729, Εθισμός, Dj Sativa και Μυρτώ Βασιλείου. Το τρίτο stage θα έχει dj sets απότους: Atsou, Steve Oneman Show και Krisdj στο Great Bear Rooftop. Live graffiti από τους RTM One, Alex Martinez, Adiso NSK, basketball game με το Darkside tattoo society και ένα pop-up store του Sneaker 10 είναι ορισμένες από τις παράλληλες δράσεις που θα διεξάγονται στο stage της πλατείας Κοτζιά.

Τα 3 μουσικά πάρτι (πλατεία Κοτζιά, πλατεία Κλαυθμώνος, Great Bear Rooftop) θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 19:00μ.μ. και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.