Η στιγμή που το Iron Dome αναχαιτίζει τους πυραύλους που εκτοξεύονται από τη Γάζα: Πώς λειτουργεί το αμυντικό σύστημα της χώρας (vid)

Η αμερικανική υποστήριξη για το Iron Dome αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, η οποία, βάσει διμερούς συμφωνίας, θα ανέλθει σε 38 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2019 έως το 2028.

Παλαιστίνιοι μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν ένα μπαράζ από 3.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ , μια κίνηση που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε αιτία για κήρυξη πολέμου. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ρουκετών προκάλεσε ελάχιστη ή καθόλου ζημιά, χάρη σε μεγάλο βαθμό στο τρομερό σύστημα αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ.

Το Iron Dome σχεδιάστηκε αρχικά για να αντιμετωπίσει την απειλή των όλμων και των ρουκετών που εκτοξεύονται στο Ισραήλ σε σχετικά μικρές αποστάσεις από μαχητές στη Γάζα και από αντι-ισραηλινούς μαχητές στο Λίβανο, ιδίως εκείνους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Η παρθενική του αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011, όταν κατέρριψε με επιτυχία μια ρουκέτα Grad που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα προς την ισραηλινή πόλη Άσκελον. Έκτοτε, έχει αποτρέψει χιλιάδες εισερχόμενες ρουκέτες.

What is Israel’s Iron Dome anti-rocket system? Here's how it works https://t.co/ORBVeQ5jjC pic.twitter.com/EBWs50dogN