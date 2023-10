Gotham Knights, Tekken 6 και άλλα games δωρεάν για τους κατόχους PS4 και PS5 (vid)

Με ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία PlayStation Plus, από τη Sony.

H Sony Interactive Entertainment επιβεβαίωσε τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν για τους κατόχους PS4 και PS5 και συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus μέσα στον Οκτώβριο.

Οι τίτλοι που ανακοινώθηκαν αφορούν τον PlayStation Plus Game Catalogue και τα Classics από παλαιότερα συστήματα.

Τα παιχνίδια που θα γίνουν διαθέσιμα είναι τα Gotham Knights, Alien: Isolation, Dead Island Definitive Edition, Disco Elysium – The Final Cut και Far: Changing Tides, ενώ υπάρχουν και παλαιότεροι τίτλοι από κονσόλες του παρελθόντος.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα μπουν στην υπηρεσία από τις 17 Οκτωβρίου είναι τα εξής.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

Far: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5