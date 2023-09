Γάμος μετατράπηκε σε κηδεία: 100 άνθρωποι πέθαναν μετά από φωτιά που ξέσπασε στο χώρο δεξίωσης (vid)

Οι συναισθηματικές πληγές του ζευγαριού είναι βαθιές, με αποτέλεσμα να μην έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους.

Η γαμήλια γιορτή του Revan και της νύφης του, Haneen μετατράπηκε σε μια τραγωδία, καθώς μια πυρκαγιά κατέκαψε τη γαμήλια αίθουσα στο Καρακός, στο βόρειο Ιράκ, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 100 καλεσμένους τους και τραυματίζοντας περίπου 150. Αυτό το τρομακτικό περιστατικό άφησε τους νεόνυμφους πικραμένους, καθιστώντας αδύνατο να συνεχίσουν να ζουν στην κοινότητά τους.

Ο Ρεβάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και την οργή του, απευθυνόμενος κυρίως στον υπεύθυνο της αίθουσας για ό,τι συνέβη. Πιστεύει ακράδαντα ότι τα πυροτεχνήματα δεν ήταν η αιτία της φονικής πυρκαγιάς, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη διεύθυνση της αίθουσας.

Το τίμημα της καταστροφής είναι ανυπολόγιστο τόσο για τον Revan όσο και για τη Haneen. Ο Revan έχασε 15 μέλη της οικογένειάς του, και η Haneen, ήδη καταβεβλημένη από τη θλίψη, δεν μπορεί καν να μιλήσει λόγω της απώλειας 10 συγγενών της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του αδελφού της. Κατά τραγικό τρόπο, ο πατέρας της βρίσκεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Revan μοιράστηκε τον βαθύ αντίκτυπο της δοκιμασίας τους: «Είναι αλήθεια ότι καθόμαστε εδώ μπροστά σας ζωντανοί. Αλλά μέσα μας, είμαστε νεκροί. Είμαστε μουδιασμένοι. Είμαστε νεκροί μέσα μας», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.



Read more: https://t.co/8Kf68OesS2 pic.twitter.com/6swjKC50hN