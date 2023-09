«Κοιμήσου σαν τον Shrek»: Ο βάλτος του έγινε Airbnb και διατίθεται για δύο διανυκτερεύσεις (vid)

Από τις εικόνες που παρέχονται, φαίνεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική αναπαράσταση του βάλτου του Σρεκ, με ξύλινα έπιπλα, κούτσουρα δέντρων και ένα δάσος βγαλμένο από το σύμπαν του Σρεκ.

Το εμβληματικό σπίτι του Σρεκ στον βάλτο είναι πλέον διαθέσιμο προς ενοικίαση στην πλατφόρμα Airbnb, προσφέροντας στους θαυμαστές του την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του αγαπημένου χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Αυτό το μοναδικό κατάλυμα, πιστό αντίγραφο του σπιτιού όπου έζησε ο Σρεκ στην ταινία, βρίσκεται στα Highlands της Σκωτίας μέσα στους χώρους ενός σκωτσέζικου αρχοντικού του 19ου αιώνα.

Στο πλαίσιο μιας ειδικής διαφημιστικής καμπάνιας της Airbnb, οι παραθεριστές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για διαμονή στον βάλτο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως τρεις επισκέπτες ηλικίας πέντε ετών και άνω, από τις 13 Οκτωβρίου.

