«I'm a celebrity get me out of here»: Αναχώρησαν οι διάσημοι για Άγιο Δομίνικο, ανάμεσα τους και ο Νίκος Βαμβακούλας (vid)

Για τον Άγιο Δομίνικο αναχώρησαν τελικά οι παίκτες του νέο παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, I’m a celebrity get me out of here, μετά από ορισμένες καθυστερήσεις.

Έφυγαν νωρίς σήμερα (28/9) το πρωί για Άγιο Δομίνικο οι παίκτες, οι παρουσιαστές και η αποστολή του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απαθανάτισε τους παίκτες του «I’m a Celebrity, get me out of here» πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Το νέο reality του ΣΚΑΪ θα παρουσιάσει ο Γιώργος Λιανός ενώ σε ρόλο έκπληξη θα δούμε την Καλομοίρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα γίνουν οι ξεναγοί μας στη ζούγκλα, ενώ οι Celebrities που τόλμησαν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους θα διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας!

Ο Γιώργος Λιανός είπε χαρακτηριστικά: «Να σας πω την αλήθεια. Το κάστινγκ δεν μου το έλεγαν κι εμένα. Είχα μάθει για 4-5 παίκτες και μέχρι εκεί και τους είδα σήμερα μαζεμένους στον κισέ. Έπαθα ένα σοκ. Κατάφερα να φέρω τον Νίκο Βαμβακούλα. Είναι ένα project που θεωρώ ότι πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Εν μέρει θα συμφωνήσω σε αυτό. Υπήρχε μία καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, αλλά θα ήταν σίγουρα πολλά τα όχι γιατί πρέπει να έρθεις… Ήμασταν ειλικρινείς για το τι θα αντιμετωπίσουν».

Όσον αφορά στις οικονομικές απολαβές των παικτών, ο ίδιος ανέφερε: «Είναι ένα project το οποίο θεωρώ πως πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Υπήρχε μια καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, σίγουρα θα ήταν πολλά τα Όχι γιατί είναι κάτι διαφορετικό».

Ποιοι είναι οι 14 παίκτες του I’m a celebrity get me out of here;