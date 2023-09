Μια νεαρή ζήτησε από ερασιτεχνική ομάδα στη Βρετανία να της προσφέρει το γήπεδο, τους παίκτες και το προσωπικό για ένα βίντεο στο OnlyFans!

Mια ερασιτεχνική ομάδα στη Βρετανία έλαβε ένα πολύ περίεργο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται και θέλησε να το μοιραστεί με τον κόσμο της ομάδας.

Η Yate Town, μια ερασιτεχνική ομάδα στη Βρετανία, έλαβε ένα πρωτοφανές αίτημα από ένα μοντέλο που ήθελε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του συλλόγου για να γυρίσει κάποιο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του συλλόγου που εδρεύει στο Gloucestershire και αγωνίζεται στην Southern League Division 1, άνοιξε πρόσφατα τα προσωπικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακάλυψε ένα «διαμάντι». Συγκεκριμένα, βρήκε ένα μοντέλο να ρωτάει αν θα μπορούσε να τραβήξει κάποιο βίντεο ερωτικού περιεχομένου, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από κάποιον αγώνα. Το εν λόγω μοντέλο ζήτησε από τον σκωτσέζικο σύλλογο να το κρατήσει μυστικό το συγκεκριμένο αίτημα .

Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης του περίεργου αιτήματος και έχοντας κρύψει το όνομα του μοντέλου, η Yate έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είχαμε κάποια περίεργα αιτήματα στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο...».

We have had some weird requests before, but I think this tops the lot... pic.twitter.com/IhW6y5zlIC