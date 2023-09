Κατάφερε να πουλήσει λευκούς καμβάδες σε μουσείο: Κέρδισε 79.000 ευρώ

Τα χρήματα του πίσω από τον καλλιτέχνη Jens Haaning ζήτησε το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Kunsten στο Aalborg της Δανίας. Του είχε δώσει κοντά στα 79.000 ευρώ για να εκθέσει τα έργα τέχνης του και εκείνος παρέδωσε δύο κενούς καμβάδες.

Σε μια περίεργη τροπή των γεγονότων στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, ο Δανός εννοιολογικός καλλιτέχνης Jens Haaning βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης. Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Kunsten της Δανίας είχε αναθέσει στον Haaning να αναδημιουργήσει δύο από τα παλαιότερα έργα του, τα οποία είχαν συγκεντρώσει την προσοχή για τη μοναδική απεικόνιση του πλούτου και του εισοδήματος. Τα έργα αυτά περιλάμβαναν την επικόλληση χαρτονομισμάτων σε καμβάδες, που συμβόλιζαν τα ετήσια εισοδήματα στη Δανία και την Αυστρία.

Το μουσείο, σε μια πράξη οικονομικής δέσμευσης προς τις τέχνες, κατέβαλε στον Haaning ένα σημαντικό ποσό, περίπου 532.000 κορώνες, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 49.000 δολάρια, ως προμήθεια για το έργο. Επιπλέον, δόθηκε αμοιβή καλλιτέχνη ύψους 40.000 κορώνων, δηλαδή περίπου 4.000 δολαρίων. Ωστόσο, όταν τα πολυαναμενόμενα έργα έφτασαν τελικά στο μουσείο, το προσωπικό συνάντησε ένα μάλλον απροσδόκητο θέαμα, δύο κενά πλαίσια με τον προκλητικό τίτλο «Take the Money and Run».

When Denmark's Kunsten Museum of Modern Art lent artist Jens Haaning 534,000 kr ($84,000 USD), the museum expected Haaning would incorporate the money as visual elements in two pieces of art it had commissioned for an upcoming exhibit on labor markets. pic.twitter.com/dg1uKMmcNP