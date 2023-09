Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορείται ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «Rick and Morty»

Αντιμέτωπος με νέα καταγγελία είναι ο συνδημιουργός της δημοφιλούς σειράς «Rick and Morty», ο οποίος έχει αθωωθεί από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Οι ισχυρισμοί γύρω από τον Justin Roiland, συνδημιουργό της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς «Rick and Morty», είναι τόσο ανησυχητικοί όσο και προβληματικοί. Είναι μια έντονη αντίθεση με την ανακούφιση που ένιωσαν ο Roiland και οι υποστηρικτές του όταν αθωώθηκε από τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της πρώην συντρόφου του τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, οι πρόσφατες κατηγορίες για υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση με τη συμμετοχή θαυμαστών, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, αποτελεί μια εξαίρεση που έχει δυσαρεστήσει τους θαυμαστές της σειράς.

Η προηγούμενη απόφαση του νομικού συστήματος ότι οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία αποσύρθηκαν «λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» επέτρεψε στον Roiland να συνεχίσει την καριέρα του. Αλλά τώρα, νέες κατηγορίες έχουν εμφανιστεί.

Justin Roiland, the co-creator and former star of "Rick and Morty," used his fame to pursue fans, according to multiple people who spoke to @NBCNews.



One woman said he sexually assaulted her by forcing her to perform oral sex. https://t.co/7P1C5ibcUj