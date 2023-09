GTA V: Το θρυλικό παιχνίδι «έκλεισε» τα 10 χρόνια παρουσίας στην αγορά των games

Συνεχίζεται η σαρωτική του πορεία στις κονσόλες και τα PC.

H Rockstar Games υπενθύμισε με μια ανάρτησή της πως το θρυλικό πλέον GTA V έκλεισε τα 10 χρόνια παρουσίας στην αγορά των videogames.

Το παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του σε PS3 και Xbox 360, ενώ μετά από κάποια χρόνια επανεμφανίστηκε βελτιωμένο στα PS4 και Xbox One.

Για να γιορτάσει τα γενέθλια του τίτλου, η ομάδα ανάπτυξης ανακοίνωσε ένα ειδικό event για το GTA Online με ειδικά modes, ένα νέο stock car με την ονομασία Bravado Hotring Helfire και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα.

Celebrate 10 years of Grand Theft Auto V in GTA Online this week with a trio of outfits inspired by Michael, Franklin, and Trevor.



Plus, get bonuses on classic modes including 4X GTA$ and RP on Lamar and Trevor Contact Missions, and more: https://t.co/I4q4Qc9SI7 pic.twitter.com/foUFgxcX0U