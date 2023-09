Οι «Στρατιώτες του Χριστού» ξυλοκοπούσαν μια γυναίκα για μέρες: Βρέθηκε νεκρή σε πορτ μπαγκάζ

Τα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση αντιμετωπίζουν τώρα σοβαρές κατηγορίες, όπως φόνος σε βαθμό κακουργήματος, ψευδής φυλάκιση, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και απόκρυψη θανάτου.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του πτώματος μιας γυναίκας στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από ένα κορεατικό σπα στο Ντουλούθ, προάστιο της Ατλάντα, προκάλεσε σοκ στην κοινότητα. Το μακάβριο αυτό περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη πέντε ενηλίκων και ενός 15χρονου, οι οποίοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας που αυτοαποκαλείται «Στρατιώτες του Χριστού».

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το φρικτό εύρημα το μοιραίο βράδυ της Τρίτης (12/9), όταν ένα άτομο ανέφερε το ανησυχητικό θέαμα έξω από το σπα. Ενώ οι συνθήκες είναι βαθιά ανησυχητικές, οι ερευνητές έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι αυτή η φρικτή δολοφονία δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το ίδιο το σπα.

Τα εντάλματα σύλληψης έχουν ρίξει φως στην τρομακτική δοκιμασία που πέρασε το θύμα πριν από τον τραγικό της θάνατο. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, είχε υποστεί εβδομάδες πείνας και βάναυσους ξυλοδαρμούς πριν η ζωή της κοπεί βάναυσα. Η ταυτότητα του θύματος παραμένει αδιευκρίνιστη, προσθέτοντας στο μυστήριο και την τραγωδία που περιβάλλει την υπόθεση αυτή.

News release: Detectives are investigating a person found deceased inside a vehicle.



On September 12, at approximately 10:50 p.m., officers assigned to Central Precinct responded to 3555 Gwinnett Place Dr in unincorporated Duluth in reference to a suspicious activity call. pic.twitter.com/wnJWMnHhje