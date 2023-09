Μια τεράστια τρύπα έχει διχάσει τον κόσμο: Μετεωρίτης ή παιδικό παιχνίδι; (vid)

Ένας άντρας ισχυρίστηκε ότι βρήκε μια τρύπα που προκάλεσε μετεωρίτης, όμως λίγο αργότερα κάποιοι έσπευσαν να καταρρίψουν την θεωρία του.

Μεγάλη κουβέντα άνοιξε στο Ιρλανδία, όταν ένας άντρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, ανακάλυψε μια τεράστια τρύπα σε παραλία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η τρύπα που βρίσκεται κοντά στο Δουβλίνο, προκλήθηκε από μετεωρίτη. Μάλιστα, βρήκε μια μαύρη πέτρα, η οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν κομμάτι που είχε απομείνει από τον μετεωρίτη.

Οι ισχυρισμοί του προκάλεσαν το ενδιαφέρον των καναλιών που έσπευσαν στο σημείο για το ρεπορτάζ. «Πρόκειται για ύποπτο χτύπημα μετεωρίτη στο Δουβλίνο», είπε ο δημοσιογράφος της Virgin Media.

«Ένας άντρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του βρήκε αυτό τον ασυνήθιστο κρατήρα στην παραλία Portmarnock», συνέχισε να λέει ο δημοσιογράφος κρατώντας στα χέρια του το κομμάτι πέτρας. «Είναι μια πέτρα βαρύτερη από ότι φαίνεται. Είναι επίπεδη στη μία πλευρά και έχει σημάδια καψίματος στο πλάι. Υπάρχει η υποψία ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα μετεωρίτη που δημιούργησε αυτόν τον κρατήρα πίσω μου».

Ωστόσο, μια απάντηση ήρθε λίγο αργότερα στα social media για να διαψεύσει τους παραπάνω ισχυρισμούς. Σύμφωνα τον λογαριασμό @spochadóir στο Twitter, η τρύπα δημιουργήθηκε με τον πιο κλασικό τρόπο που μπορεί να γίνει σε παραλία. Κάποιοι την άνοιξαν με παιδικό φτυάρι.

Μάλιστα, μετά την παραπάνω ανάρτηση, τα σχόλια έπεσαν «βροχή» και χλεύαζαν τον άντρα που δημιούργησε όλο αυτό τον ντόρο.

lads I’m in bits. Virgin Media news is after reporting on a hole on portmarnnock beach that ‘Could be the aftermath of a cosmic event’. Some fellas literally dug it the day before with a kid’s shovel



The way your man was talking about the rock being an asteroid had me in tears https://t.co/dNFNanF8Mn pic.twitter.com/GoTTNkcA5U