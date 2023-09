Hogwarts Legacy, Call of Duty, Stray και Resident Evil με μεγάλη έκπτωση για PS4 και PS5

Η Sony «τρέχει» άλλη μια προωθητική καμπάνια με σημαντικά games σε μειωμένες τιμές.

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι δύο μήνες γεμάτοι κυκλοφορίες για τα PS4 και PS5, αλλά ποτέ δεν είναι κακό να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με τίτλους που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Ειδικά, δε, αν προσφέρονται σε μειωμένες τιμές και με μεγάλες εκπτώσεις.

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τη νέα της προωθητική ενέργεια Big Games Big Deals που ξεκίνησε από τις 13 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 του μήνα.

ια αυτό το διάστημα μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικά παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, όπως τα Resident Evil 4 Remake, Call of Duty: Modern Warfare II και Hogwarts Legacy σε τιμή αρκετά κάτω από την επίσημη.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές είτε στο σχετικό εικονίδιο μέσα από το PlayStation Store της κονσόλας σας, είτε μέσω του επίσημου ελληνικού site του PlayStation και του ειδικού τομέα που έχει δημιουργηθεί εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα παρακάτω.

A Plague Tale Requiem: €35,99

Assassin’s Creed Valhalla: €17,49

Call of Duty Modern Warfare II: €39,99

Dying Light 2 Stay Human: €34,99

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition: €59,49

Resident Evil 4: €39,89

Resident Evil Village: €19,99

Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition: €34,99

Star Wars Jedi Survivor: €69,99

Stray: €22,49

The Last of Us Part I: €59,99

The Witcher 3 Wild Hunt: €11,99