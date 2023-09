Aνατριχίλα: Ο Beats Pliz έφερε το Arte Povera στην Τεχνόπλη και καθήλωσε το κοινό (vids)

O Beats Pliz ανέβηκε στη σκηνή του Off the Hook Festival, ανατρίχιασε τους θεατές και έδωσε μια μικρή γεύση για αυτό που έρχεται στο Θέατρο του Λυκαβηττού το Σάββατο 14 Οκτωβρίου.

Το Off The Hook Festival επέστρεψε και φέτος στην Αθήνα πιο δυνατό από ποτέ. To φετινό Off the Hook, που ολοκληρώθηκε εχθές Σάββατο (08/09), μάζεψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μια μικρή ντριμ τιμ της εγχώριας ραπ σκηνής.

Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο φιλόξενο βιομηχανικό venue της πόλης, χάρη στο εκρηκτικό lineup, που χάρισε για άλλη μια χρονιά μοναδικές συγκινήσεις.

Σίγουρα, το highlight σε ένα γεμάτο hip hop διήμερο ήταν η «μίνι» παρουσίαση του Arte Povera από τον Beats Pliz. Ήταν η στιγμή που μαγνήτισε όλα τα βλέμματα και όλα.. τα κινητά.

Τα φώτα έσβησαν, ένα τεράστιο πανό με το logo του αλμπουμ κάλυψε τη σκηνή, η χορωδία πήρε τη θέση της, το «μαγικό» πιάνο που παίζει μόνο του αποκαλύφθηκε και ο Beats Pliz σε ρόλο μαέστρου δημιούργησε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ήταν ο Bloody Hawk και ο Wang, οι οποίοι «πάτησαν» live πάνω σε ήχους κλασικής μουσικής, με το αποτέλεσμα να καθηλώνει.

Όσοι ήταν βρέθηκαν εχθές στην Τεχνόπολη μιλάνε για την απόλυτη ανατριχίλα! Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν αλλά πολύ περισσότερο αυτό που άκουγαν.

Το «Arte Povera» αποτελεί το πρώτο συμφωνικό ραπ album. Ένα μουσικό έργο το οποίο παντρεύει την κλασική μουσική με την ραπ αισθητική και την τέχνη των δρόμων! Η «Φτωχή Τέχνη» θα παρουσιαστεί πρώτη φορά ζωντανά το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκαβηττού. Πρόκειται για μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία που θα συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο ζωντανή ορχήστρα και beatmaking, video art και rap performances.