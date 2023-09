Οι Έλληνες αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους: Ποια η θέση της Ελλάδας συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Σε διάστημα 10 ετών, η μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους αυξήθηκε σε 14 χώρες της ΕΕ, κυρίως σε Κροατία, Ελλάδα και Ισπανία.

Οι νέοι στην Ελλάδα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι νέοι στην Ελλάδα συνήθως εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε μέση ηλικία 30,7 ετών, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ για τους νέους που εγκαταλείπουν το σπίτι τους είναι 26,4 ετών. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις στη μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

🏠🧑 When do young Europeans leave their parental home❓



In 2022, young people across the EU left their parental home on average at the age of 26.4 years.



This was highest in 🇭🇷 Croatia (33.4 years) and lowest in 🇫🇮 Finland (21.3 years).



👉 https://t.co/cIWgErurKa pic.twitter.com/c8mn8L4aMo