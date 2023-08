Το iPhone 15 Pro δεν θα έρθει σε χρυσό, αλλά σε Titan Gray

Μία ακόμη αλλαγή στο lineup των φετινών iPhone της Apple.

Πλησιάζουμε… επικίνδυνα στην ώρα ανακοίνωσης και κυκλοφορίας των iPhone 15 και iPhone 15 Pro και οι αλλαγές που έρχονται σιγά-σιγά αποκαλύπτονται.

Στις 12 Σεπτεμβρίου εκτιμάται πως θα αποκαλυφθούν τα νέα smartphones της εταιρείας και πέραν των όσων έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, μία σημαντική αλλαγή θα είναι στο υλικό κατασκευής.

Πλέον αντί για ατσάλινη κατασκευή, τα νέα iPhone 15 θα έχουν σασί από τιτάνιο, κάτι που θα βοηθήσει και στο μικρότερο βάρος.

Κάτι που αποκαλύπτεται τις τελευταίες ώρες είναι πως τα νέα τηλέφωνα θα κυκλοφορήσουν και σε διαφορετικούς χρωματισμούς σε σχέση με τα περσινά μοντέλα.

Όπως φαίνεται, φέτος δεν θα έχουμε τα κλασικά χρυσά και μοβ iPhone, αλλά τα νέα χρώματα Titan Gray και Dark Blue.

Μπορείτε να δείτε πως θα δείχνει και το πρώτο από αυτά στην παρακάτω φωτογραφία.

This is probably the new 'Titan Gray' iPhone 15 Pro color https://t.co/8Rzslo7FQq by @apollozac