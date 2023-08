Eπιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Γεβγκένι Πριγκόζιν καθώς όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές Αρχές η σορός του επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner ταυτοποιήθηκε έπειτα από εξέταση DNA.

Σε μια σημαντική εξέλιξη, Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του στελέχους της Wagner. Η γενετική ανάλυση των σωμάτων που ανασύρθηκαν από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη (23/8) ταυτοποίησε θετικά τον Πριγκόζιν μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής, η ενδελεχής ανάλυση οδήγησε στην επιτυχή εξακρίβωση της ταυτότητας και των 10 ατόμων που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους κατά τη συντριβή. Οι ταυτότητες αυτές επαληθεύτηκαν και ταυτίζονται με εκείνες που αναφέρονταν στη λίστα επιβατών της πτήσης.

Wagner chief Yevgeny Prigozhin confirmed dead after genetic analysis of bodies found in plane crash, Russian officials say https://t.co/ImAlzJhhER